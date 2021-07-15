الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خيري صانع يعرض مسرحية أوراق الشجر بقصور الثقافة

خيري صانع
خيري صانع

قال المخرج المسرحي خيري محمد صانع، مخرج عرض «أوراق الشجر»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء منه بأحد قصور الثقافة، إنه اقترب من تجهيز العرض بشكل نهائي.

أضاف صانع، فيه بيان الخميس، أن العرض يشارك فيه مجموعة من الشباب خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة الأعوام الماضية.

لفت إلى أن العرض المسرحي يحمل اسم «أوراق الشجر»، و يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية في فلسطين ، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.
 

وقال إن المسرح يعتبر أبو الفنون، ويهدف إلى نشر التنوير ومواجهة الظلام، لافتا إلى أن الفترة الحالية توجد مبادرات مختلفة لاكتشاف المواهب من الشباب في مجالات الإبداع بأشكاله المختلفة.

وحققت مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقها وزارة الثقافة على مدار العاميين الماضيين، نجاحات كبيرة، وتخرج منها العديد من الشباب المبدعين والممثلين، وأعلنت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤخرا فتح باب التقديم للدفعة الثالثة منها والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وقالت عبد الدايم إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي ايدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية ، مشيرة انها تهدف الى صون الهوية المصرية باعتبارها احد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي اقيمت خلال الفترة الماضية منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.

وجاءت شروط الالتحاق بالمبادرة كالتالى:
ان يكوم عمر المتقدم من 18 - 45 عاما للتدريب على إحدى الحرف التراثية “الخزف، الخيامية، أشغال نحاس( نقش ــ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، مدة الدورة : ١٠ أشهر ( ٨ أشهر تدريب مقسمة علي مرحلتين ”كل مرحلة ٤ أشهر”، و شهرين لمشروع التخرج على ان يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة على موقع صندوق التنمية الثقافية.

المخرج المسرحي خيري محمد صانع أوراق الشجر قصور الثقافة تجهيز العرض بشكل نهائي إبدأ حلمك

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وائل لطفي

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