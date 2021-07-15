الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موانئ بورسعيد: المخزن المُحترق على مساحة 1000 متر بميناء غرب (صور)

المخزن
المخزن

أكدت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المخزن المُحترق داخل ميناء غرب بورسعيد تبلغ مساحته 1000 متر، وقد تمكنت النيران من التهام 450 متراً، وتمت السيطرة عليها قبل أن تنتقل الي مخازن أخرى.

وتلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم نشرة بنشوب حريق في أحد المخازن التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وقد تمت السيطرة على الحريق وتم إخماد النيران وتقوم حالياً الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أية نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

وتلقى اللواء ناصر حريز بلاغاً بالحريق، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

واستقبل مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين بحالات اختناق، وذلك أثناء أعمال السيطرة على الحريق.

وكشف مصدر بمديرية الشئون الصحية لـ"الدستور" أن المصابين هم "عبد الحليم على عبد الحليم يبلغ من العمر 40 عاماً، وإسماعيل محمد أسماعيل يبلغ من العمر 39 عاماً، وبدر حسني عواد ويبلغ من العمر 39 عاماً"،  وجميعهم من  أفرد من الحماية المدينة، ومصابين باختناق.

وأصدرت الهيئة الاقتصادية بياناً رسمياً أكدت خلاله أن إدارة ميناء غرب بورسعيد تلقت مساء اليوم الخميس، نشرة بنشوب حريق في أحد المخازن الصغيرة التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وأكد بيان الهيئة، أنه تمت السيطرة على الحريق وتم إخماد النيران وتقوم حالياً الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أية نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

المخزن
المخزن
المخزن
المخزن
المخزن
المخزن
مخزن مواني مهر غرب بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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