رئيس الوزراء: نفذنا مشروعات تنموية خلال 7 سنوات بـ6 تريليونات جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت مشروعات تنموية على مدار سبع سنوات بتكلفة بلغت 6 تريليونات جنيه، قائلا إن مشروع تطوير الريف يعد أيقونة للجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لأول مرة الشباب يشارك من خلال مؤسسة حياة كريمة في التطوع في العديد من المجالات المتعددة، لافتا إلى أنه لأول مرة هناك مشروعات لقياس جودة الحياة بالريف المصري ورفع كفاءة الطرق ووجود شبكات غاز طبيعي ومجمعات حكومية متقدمة لجميع المصالح الحكومية وتجمع جميع أهداف التنمية المستدامة.

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية

وتتضمن الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في 2 يناير 2019، مبادرة حياة كريمة ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.