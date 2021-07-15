الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب النور يشارك بوفد برلمانى فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»

حزب النور
حزب النور

يشارك اليوم الخميس، النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس مصعب أمين، أمين شباب الحزب والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، باستاد القاهرة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير قرى الريف  على مدار ثلاث سنوات بداية من العام المالى القادم بتكلفة 700 مليار جنيه، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن مبادرة حياة كريمة شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق احتفالية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة.

وتٌقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

"حياة كريمة" المشروع القومى لتنمية الريف المصري، الذى بدأ كمبادرة اطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى الثانى من يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين

 

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وائل لطفي

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