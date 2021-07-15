الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 من مستأجرى المحال فى عقار الطالبية المحترق

حريق فيصل
حريق فيصل

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع 3 من مستأجري المحال بعقار الطالبية المحترق، كما تستمع لأقوال نجل مالك العقار كأحد المتضررين لامتلاكه وحدة سكنية من بين الشقق المحترقة. 

وتحقق النيابة مع مستأجري المحلات حول عدم الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية. 

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالعزيز عثمان رئيس نيابة الهرم إلى مسرح حريق عقار الطالبية؛ لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق والخسائر التي تسبب بها.

ورافق النيابة خلال المعاينة رجال الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق حيث كلفتهم النيابة برفع آثار الحريق لتحديد أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وأسفرت المعاينة الأولية أن العقار مكون من 12 طابقا وأرضي يوجد به مدخل لمعرض السجاد الذي يقع في الطابق الأول على مساحة 250 مترا، كما يحتوي الطابق الأرضي على محلات سوبر ماركت ولعب أطفال وملابس والتي التهمتهم النيران بعدما امتدت إليهم. 

وتفحص النيابة نقطة بداية الحريق حيث تضاربت أقوال شهود العيان بين بدايته من معرض السجاد أو من محل السوبر ماركت. 

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغًا باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.

الجيزة تحقيقات مستأجري المحلات عقار الطالبية حريق حريق عقار الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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