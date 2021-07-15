تحرير محضري غش لطالبين أثناء امتحان الجغرافيا بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تلقت بلاغا من أحد رؤساء اللجان بالمحافظة بتحرير محضري غش لطالبين بأحد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك أثناء أداء الامتحان بمادة الجغرافيا للمجموعة الأدبية، لمحاولتهما الغش أثناء الامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وفقا لما ورد تم تحرير محضر بالواقعتين وإحالته للتحقيق العاجل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الامتحانات تسير بشكل هادىء وطبيعى، دون أى مخالفات وفقًا لإجراءات تأمينية مشددة، عدا حالتي الغش التى تم ضبطها اليوم. وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن اليوم الخميس، شهد أداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بمارثوان الثانوية العامة وذلك بدءًا من 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

جاء ذلك وفقًا لإجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب.

وبدأت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أعمالها صباح اليوم، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة وذلك بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر عبر شبكة سكايب التكنولوجية تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل لجان سير الإمتحانات وسط إجراءات إحترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور . مشيدا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر

وترأس الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع أعضائها منذ الصباح الباكر ،وذلك لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة.

واطمئن الدكتور جمال، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات، مؤكدا على تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم الطلاب لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.