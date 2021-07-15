بدء صرف الدعم النقدي «كرامة» لأكثر من مليون و256 ألف مستفيد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 أسرة مستفيدة، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ بصرف كرامة لأكثر من مليون و256 ألف من اليوم الخميس وحتى غدا الجمعة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة حوالي 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" منهم 58٪؜ من السيدات و68٪؜ من المقيمين في المناطق الريفية و13٪؜ من كبار السن و45٪ ؜من ذوي الإعاقة و9٪؜ من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من 3.8 مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التوسع في برنامجى الدعم النقدي تكافل وكرامة للوصول إلى الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامجى الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.