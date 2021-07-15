الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أنهى رجال الأمن بوزارة الداخلية استعدادهم لتأمين انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة.

ويحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.

وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الأمنية بالاستاد، وتم الدفع بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات المؤتمر.

مبادرة «حياة كريمة» تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن المبادرة شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

وزارة الداخلية المؤتمر الأول حياة كريمه استاد القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

استعدادات مكثفة لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

«عمليات الثانوية»: ضبط أكثر من 20 حالة غش في امتحان الجغرافيا

جيولوجي عالمي: ثقل المياه فى سد النهضة سيحرك الفوالق الأرضية ويغرق السودان

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى