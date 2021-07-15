هبوط أسهم اليابان وسط حذر قبيل نتائج أعمال وزيادة حالات كورونا

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج

أعمال الشركات وارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.

وانخفض المؤشر نيكي 1.2 بالمئة ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها تقريبا إلى 1939.61 نقطة.

سجلت طوكيو 1149 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ منتصف يناير، على الرغم من حالة الطوارئ الجديدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 22 أغسطس.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.

وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على نيكي بتراجعه 6.2 بالمئة، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 3.5 بالمئة.

وفي سياق متصل، تعافت الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكي 2.25% ليغلق عند 28569.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14% إلى 1953.33 نقطة.

وحقق المؤشران أكبر مكسب في ثلاثة أسابيع عقب هبوط على مدار على مدار ثلاث جلسات متتالية ليقتربا من أقل مستوى في ثمانية أسابيع يوم الجمعة.

واقتدت أسهم اليابان بإغلاق وول ستيرت القوي، وسجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بقيادة أسهم القطاع المالي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك، المصنعة لأجهزة الروبوت والتي تعد مؤشرا لاتجاه أرباح المصنعين اليابانيين، 6.47% بعدما توقعت زيادة أرباح التشغيل 29 بالمئة وصعد سهم فانوك 6.6%.