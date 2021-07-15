الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عدد المستفيدين من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» فى المنيا والفيوم

تكافل و كرامة
تكافل و كرامة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" فى محافظة المنيا  بلغ 291,816 أسرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "كرامة" 81,289، بإجمالي 373,105 أسرة،  فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" فى محافظة الفيوم 130,075 أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" 36,876 بإجمالي 166,951 حتى مارس الماضي.
 

فيما أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي سارعت في اتخاذ خطوات جادة نحو ماكينة الخدمات، لا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي، موضحة أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ماكينة كافة خدمات الوزارة نهاية العام الجاري.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة، فقط، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي،  إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه مصري لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي.

وزيرة التضامن الاجتماعي مواجهة فيروس كورونا تسجيل بيانات إجراءات الاحترازية أزمة فيروس كورونا القباج

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وائل لطفي

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