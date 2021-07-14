الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح» تطلع الخارجية الإيطالية على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

الرجوب مع المسؤولة
الرجوب مع المسؤولة الايطالية

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب، سيريني، خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، في صورة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطينى في جميع المناطق، خاصة في القدس وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان، إضافة إلى التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بهدف القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستعرض الرجوب الجهود التي تبذلها السلطة والقيادة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مؤكدا أن ملف إعادة الإعمار يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأكد الرجوب ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وللوصول لحل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.

وأطلع الرجوب سيريني على الجهود التي تبذلها القيادة مع مصر لتشكيل حكومة وفاق وطني تتكفل بإعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئ الظروف لإنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية، وإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

من جانبها، أكدت سيريني دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وجددت استعداد بلادها للعمل على استئناف العمل لتحقيق السلام على أساس المبادرة الاسبانية الإيطالية للسلام.

وشددت سيرينى على أن أي دعم إيطالي لإعادة إعمار قطاع غزة لن يكون إلا من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

حركة فتح جبريل الرجوب الخارجية والتعاون الدولى الايطالى الساحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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وائل لطفي

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