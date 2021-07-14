الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزارة الرياضة توافق على الإشهار الدائم لمركز شباب دار السلام

النائب محمد تيسير
النائب محمد تيسير مطر

استجابت وزارة الشباب والرياضة للطلبات المقدمة من النائب البرلماني محمد تيسير مطر، بشأن منح مركز شباب دارالسلام إشهارًا دائمًا، بعد فترة كبيرة من العمل وفق إشهارات مؤقتة.

 

ومن جانبه وجه "مطر" الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، على استجابتهم لطلبه ولطلب كل شباب دارالسلام، كون المركز هو المتنفس الوحيد لشباب وأهالي الحي، ويمكن من خلاله ممارسة أنشطة رياضية واجتماعية.

 

وأضاف "مطر" أن الحصول على الإشهار الدائم هو الخطوة الأولى نحو تطوير المركز وتأهيله بالشكل المناسب، ليصبح عامل جذب لكل عائلات وشباب وأطفال دار السلام، ويساهم في تقديم مواهب رياضية وفنية لمصر.

 

وكان النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلن عن تفاصيل أول دورة تدريبية لشباب قطاع القاهرة من أجل تنمية المهارات الشخصية.

وقال محمد تيسير مطر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "في إطار خطة دعم الشباب، بيشرفني الإعلان عن أول كورس لتنمية المهارات الشخصية، مجاني بالكامل، والكورس هيكون عبارة عن 8 محاضرات لمدة شهر، مقسمة محاضرتين في كل أسبوع، سيحاضر خلالها مجموعة من الأساتذة المتخصصين في موضوعات مختلفة كـ(المقابلة الشخصية - كتابة السيرة الذاتية - سوق العمل - إزاي تبدأ مشروعك - التخطيط الاستراتيجي - الدعوة وكسب التأييد - التفاوض - المناظرات - الحوار والإقناع - حل المشكلات - البحث السريع) وكلها تدور في إطار تأهيل الشباب للمنافسة على الفرص في سوق العمل، وتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم".

وزارة الشباب والرياضة مركز شباب دار السلام النائب مطر الدكتور أشرف صبحي الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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