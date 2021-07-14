«المصريين الأحرار» يتدخل لإنهاء مشاكل أهالى السادات والكيلو 4 بمطروح

استجابة لطلبات أهالي منطقة السادات والكيلو 4 بمطروح، زار حزب المصريين الأحرار المناطق للوقوف على شكاوى المواطنين في قطاعات المياه والصرف الصحى والرصف وخدمات الغاز الطبيعي وغيرها.

وترأس وفد الزيارة سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، ووفد ضم رافع ابو دولات أمين تنظيم الحزب، وأحمد العدوي مسؤول لجنة خدمة المواطنين، ورصد الشكاوى كاملة.

وفي غضون ساعات التقى أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح والوفد المرافق له، مع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح لمناقشة كافة الطلبات، وبدوره استجاب على الفور وشكل لجنة تضم كل القطاعات محل الشكاوى للنزول والمعاينة بقيادته.

وخلال زيارة السكرتير العام للمحافظة للمناطق المشار إليها من قبل حزب المصريين الأحرار بمطروح، وجّه بسرعة إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى وإدخال المياه، وتركيب وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي، ورصف الشوارع الداخلية، وإنهاء مشاكل الكهرباء وإعطاء مهلة لإنجاز تلك المهام قبل دخول فصل الشتاء.

وأعرب سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح، عن شكره وتقديره الكامل لجهود المحافظة وسرعة الإستجابة لمطالب الأهالي والتعاون المثمر لخدمة الوطن، وثمن تحركات المحافظ والسكرتير العام لإنهاء كافة المطالب المتعلقة بالخدمات العامة للمواطنين.



من جانبه أعرب أهالي المناطق عن شكرها وتقديرها الكامل لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، لدورهم الرائد في خدمة الشارع، والتواصل المباشر من خلال أمانة الحزب بمطروح والاستجابة السريعة للشكاوى والاستغاثات.

وسبق والتقى سلطان ابو الشيخ الزعيرى أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح،

المهندس عبد الناصر عبد الونيس رئيس قطاع الكهرباء بمطروح والساحل الشمالي.

ورافق أمين الحزب بمطروح كلا من رافع ابو دولات امين تنظيم الحزب وأحمد العدوي لجنة خدمة المواطنين لعرض مطالب أهالي مطروح في قطاع الكهرباء.



حيث كان في استقبالهم المهندس عبد الناصر عبد الونيس رئيس قطاع الكهرباء بمطروح والساحل الشمالي والذى استمع لوفد المصريين الأحرار من حاجة منطقة وادي الرمل لتغيير المحول الكهربائي واستبداله بسعة أكبر وهو مطلب مقدم من الأهالي للحزب منذ عدة أشهر وكذلك إنهاء ضعف التيار الكهربائي بمنطقة بقبق بمدينة السلوم وتلافي الانقطاع المستمر بمدينة مرسي مطروح.