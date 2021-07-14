الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل الأنبا شنودة «رئيس المتوحدين»

دير الانبا شنودة
دير الانبا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الموافق 7 أبيب بالتاريخ القبطي، بتذكار رحيل الأنبا شنودة الملقب بـ“رئيس المتوحدين”، والذي يحمل اسمه ديراً بسوهاج مشهور باحتفالاته السنوية .
وُلد الأنبا شنودة  عام ٣٤٧م، وعاش ١١٨ عامًا، أغلبها  في حياة الرهبنة والتي استغرقت ما يزيد عن مائة عام.
وردت  سيرة حياته كاملة بالقبطية البحيرية والعربية والسريانية والإثيوبية وفقا لموقع الكنوز القبطية، أغلبها منسوب لتلميذه الأرشيمندريت الأنبا ويصا.
كان يتمتع الأنبا شنوده بثقافة عالية وتعليم راقٍ من الصعب الحصول عليه في الدير. فهو من أفضل من كتبوا باللغة القبطية، كما كان يجيد اليونانية إجادة تامة ويترجم منها إلى القبطية.
 

نال الأنبا شنودة رتبة  الكهنوت، إلا أنه رفض درجة الأسقفية ، ترك  تراثًا ضخمًا من العظات الرهبانية (٩ مجلدات من القوانين) والعظات الروحية للعلمانيين (٨ مجلدات) وعدة رسائل.

 

عُثر على مؤلفاته في مخطوطات كانت محفوظة في مكتبة ديره على البر الغربي لمدينة سوهاج، كانت تضم في الأصل ٢٥٠٠٠ صفحة ولم يتبق منها سوى ٤٠٠٠ صفحة، بعضها شذرات غير كاملة.

 كتب الأنبا شنوده عظاته باللغة القبطية الصعيدية ولم يستخدم في كتاباته اللهجة المحلية المنتشرة في أخميم (اللهجة الأخميمية) ،وتوجد ترجمة يونانية لجزء من إحدى عظاته، كما تُرجمت عظة أخرى إلى اللغة العربية في العصور الوسطى.


لعب الأنبا شنوده دورًا مهمًّا في المجتمع،  خاصة في الدفاع عن الفقراء والمظلومين، حيث كان يحرص بخدمته الرهبانية على مساعدة الفقراء .
 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار 3 أيام بتذكار عدد من أشهر قديسيها، وهم الأنبا بيشوي، والأنبا شنودة رئيس المتوحدين  مؤسس رهبنة التوحد بمصر، والأنبا كاراس من أحدث قديسي العصر الحديث بالكنيسة.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم  الأربعاء، صلوات القداس الإلهي لعيد رحيل  القديس الأنبا بيشوي، فى ديره بوادي النطرون، بمشاركة 4 من الآباء الأساقفة -رؤساء الأديرة- وعدد من الرهبان.

الكنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين الأسقفية البابا البابا تواضروس الثاني الفقراء غير المسلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

«القوى العاملة»: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

«ممنوع الهوت شورت».. شروط حفل روبي تضعها في صدارة التريند

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

ارتفاع فى نسبة الرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى