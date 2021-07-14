إصلاح كسر بخط مياه رئيسى بمنطقة أبراج الجامعة ورفع 15 طن مخلفات بشمال المنيا

أصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كسر ماسورة مياه واحد محابس الخطوط الرئيسية بمنطقة أبراج الجامعة بحي شمال المدينة وتم شفط وكسح المياه الناتجة عن الكسر والتي تدفقت للشارع والشوارع المجاورة وعودة المياه للمنازل بعد انقطاعها.

وقال المحاسب هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا إنه فور تلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية بلاغ بوجود كسر بأحد المحابس الرئيسية بمنطقة أبراج الجامعة بحي شمال المدينة تسبب في اندفاع المياه للشوارع المجاورة للكسر مما استدعى وجود سيارات كسح لشفط المياه، فضلا عن انقطاع المياه عن عمارات المنطقة تم التواصل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة مياه الشرب وتم التحرك بسرعة للتغلب علي الكسر واندفاع المياه بالشوارع وشفطها بسيارات الكسح واستبدال المحبس القديم باخر جديد، مؤكدا إصلاح الكسر وحل المشكلة وعودة المياه مضيفا باستمرار أعمال التجميل والنظافة ورد الشيء لأصله.

وأضاف الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أن الحي أنهى إجراءات وأعمال صيانة عدد من أعمدة الكهرباء وصيانة الكشافات، وكذلك تنفيذ عدد من الحملات لرفع المخلفات الصلبة وتفريغ صناديق القمامة والحفاظ علي الشوارع نظيفة وآمنة من وجود تجمعات وتراكمات على مدار اليوم واعتبار ذلك من عوامل إظهار المدينة بالمظهر اللائق.

وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال ان حملات النظافة شملت شوارع طه حسين، وعدنان المالكي، وشارع الحرية بكورنيش النيل وشارع سعد زغلول وعدد من الميادين العامة والشوارع الفرعية. وتم رفع 15 طن مخلفات واتربة من شوارع الحي علي مدار ورديات مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف أعمال النظافة والإنارة.

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