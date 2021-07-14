الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشريف: تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة النظافة على مدار 24 ساعة

محافظ الإسكندرية: وقف إجازات العاملين في خدمات النظافة حتى نهاية عيد الأضحى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وقف كافة الراحات والإجازات لكافة الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة “نهضة مصر” لخدمات النظافة، اعتبارا من يوم 15  يوليو 2021 حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة “نهضة مص”ر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي، بواقع 2 وردية، كل وردية 12 ساعة، لافتا إلى ضرورة تجهيز سيارات ورشة متنقلة في غرب وشرق المدينة بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة، وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.

وأشار إلى الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها رؤساء الأحياء وشركة “نهضة مصر” لخدمات النظافة بتكثيف عملية رفع المخلفات من حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء الإسكندرية والمحاور المؤدية لها، مع تنظيف صناديق القمامة بشكل دورى ومستمر.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تواجد ورديات نظافة طوال اليوم وتدعيم مسارات كنس وجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المناطق بالمحافظة وخاصة المناطق الساحلية وتجهيز الشواطئ وتوفير صناديق قمامة كافية بكل شاطئ وغربلة الرمالة، لكي تظهر بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها.

محافظ الإسكندرية عيد الأضحى منظومة النظافة رفع درجة الاستعداد عيد الأضحى المبارك وقف الاجازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

مصادر بـ«الصحة»: انتهاء الإفراج الجمركى لـ210 آلاف جرعة لقاح «سبوتنيك»

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

انهيار طالبات «علمي رياضة» بالإسكندرية بعد امتحان الرياضة البحتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

رياضة الكاياك تعود من جديد

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى