محافظ الإسكندرية: وقف إجازات العاملين في خدمات النظافة حتى نهاية عيد الأضحى

الشريف: تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة النظافة على مدار 24 ساعة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وقف كافة الراحات والإجازات لكافة الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة “نهضة مصر” لخدمات النظافة، اعتبارا من يوم 15 يوليو 2021 حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة “نهضة مص”ر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي، بواقع 2 وردية، كل وردية 12 ساعة، لافتا إلى ضرورة تجهيز سيارات ورشة متنقلة في غرب وشرق المدينة بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة، وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.

وأشار إلى الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها رؤساء الأحياء وشركة “نهضة مصر” لخدمات النظافة بتكثيف عملية رفع المخلفات من حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء الإسكندرية والمحاور المؤدية لها، مع تنظيف صناديق القمامة بشكل دورى ومستمر.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تواجد ورديات نظافة طوال اليوم وتدعيم مسارات كنس وجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المناطق بالمحافظة وخاصة المناطق الساحلية وتجهيز الشواطئ وتوفير صناديق قمامة كافية بكل شاطئ وغربلة الرمالة، لكي تظهر بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها.