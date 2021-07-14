الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. مصرع شاب سقط من قطار المنوفية في القناطر الخيرية

قطار
قطار

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، اختل توازنه وسقط من قطار القاهرة المنوفية وتوفي في الحال، بمنطقة القناطر الخيرية، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من قطار القاهرة المنوفية ، وتوفي في الحال.

و انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "ع. ى. ع"، 27 سنة، من قطار القاهرة المنوفية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي طلبت شهود العيان لسماع أقوالهم، واستدعاء أسرة المجني عليه، لسماع أقوالهم في القضية.

 

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

مصرع القناطر الخيرية قطار المنوفية سقط مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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