الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الهدية».. رواية جديدة للشاعر محمد إبراهيم في معرض الكتاب

رواية الهدية
رواية الهدية

صدر حديثًا عن دار دون، رواية «الهدية»، للكاتب والشاعر محمد إبراهيم، وتتوفر الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وهي أول رواية للشاعر.

ويقول محمد إبراهيم عن روايته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الرواية دي إهداء لكل الناس اللي محتاجين يحسوا إن فيه حد محتاجهم، حد يحبهم بدون أي أسباب، يحبهم الحب اللي يتحبوه طول حياتهم، حد يقسم معاهم كل حاجه بيعملوها، الأكل، والكسل، والبرد، والأفلام اللي بيحبوها، والأغاني اللى بيسمعوها، حد يشاركهم الشوارع والمواصلات، حد يملى أي كرسي فاضي في حياتهم، ييجي معاهم عند الدكتور، بحب وبخوف مش عشان بس يبقى بيعمل اللي عليه حد يديهم وقته مش مجرد جزء منه حد يديهم من مجهوده و من تفكيره ومن ااهتمامه، حد ممكن يبقى أخ، وصاحب، وحبيب، توأم روح، شخص يستاهل إنهم يقولوله فعلاً مش مهم أي حاجة المهم إحنا مع بعض».

جدير بالذكر أن الشاعر له عدد من الدواوين منها: «واتقابلنا»، «زى الأفلام»، «مطلوب حبيب»، وغيرهم وكان آخر دواوينه يحمل اسم «اطمنى».

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

رواية الهدية لمحمد إبرهيم
رواية الهدية لمحمد إبرهيم
رواية الهدية محمد ابراهيم دار دون للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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