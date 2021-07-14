«الهدية».. رواية جديدة للشاعر محمد إبراهيم في معرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار دون، رواية «الهدية»، للكاتب والشاعر محمد إبراهيم، وتتوفر الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وهي أول رواية للشاعر.

ويقول محمد إبراهيم عن روايته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الرواية دي إهداء لكل الناس اللي محتاجين يحسوا إن فيه حد محتاجهم، حد يحبهم بدون أي أسباب، يحبهم الحب اللي يتحبوه طول حياتهم، حد يقسم معاهم كل حاجه بيعملوها، الأكل، والكسل، والبرد، والأفلام اللي بيحبوها، والأغاني اللى بيسمعوها، حد يشاركهم الشوارع والمواصلات، حد يملى أي كرسي فاضي في حياتهم، ييجي معاهم عند الدكتور، بحب وبخوف مش عشان بس يبقى بيعمل اللي عليه حد يديهم وقته مش مجرد جزء منه حد يديهم من مجهوده و من تفكيره ومن ااهتمامه، حد ممكن يبقى أخ، وصاحب، وحبيب، توأم روح، شخص يستاهل إنهم يقولوله فعلاً مش مهم أي حاجة المهم إحنا مع بعض».

جدير بالذكر أن الشاعر له عدد من الدواوين منها: «واتقابلنا»، «زى الأفلام»، «مطلوب حبيب»، وغيرهم وكان آخر دواوينه يحمل اسم «اطمنى».

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

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