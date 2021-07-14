الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص شد «بلف الخطر» وتسبب في تعطل قطار الإسماعيلية

قطار مصر
قطار مصر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على "بلف هواء الخطر" الخاص بالقطار، ما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

بداية الواقعة

نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار باحتجاز الطرفين ، إلا أن أحدهما  غافل فرد الأمن في محطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وقام بشد بلف الخطر الخاص بالقطار دون سبب، ما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على طرفي الواقعة وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتولي وزارة النقل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العنصر البشري والارتقاء به من خلال  وزارة النقل وبالغ اهتمامها  بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود بهيئة السكة الحديد للإرتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية:

وتقوم هيئة السكة الحديد بإجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين إجمالي عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط.

كما يجري تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور  وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون المعنوية للقوات المسلحة لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ  العمل عبادة - العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية

الإسماعيلية قطار التل الكبير النيابة هيئة السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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