«عمليات التعليم» تتبع مصدر تسريب صور «الجبر والهندسة»

أكد مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري التأكد من صحة الصفحات المتداولة من أسئلة الامتحان، وتتبع مصدر صفحات الأسئلة المتداولة لضبط من قام بتصويرها حال التأكد من صحتها .

كانت قد تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا بـ "تليجرام"، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة "الشعبة الرياضية "، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية .



ويؤدي حاليا 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وذلك بعد أن أتم مسؤولي اللجان عمليات تعقيم الطلاب واتباع إجراءات التفتيش من خلال العصا الإلكترونية، وإجراءات فحص اجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان للتأكد من عدم خروج التابلت عن المنظومة أو الاستعانة بتابلت خارجي أو وجود شريحة انترنت به ، أو تم تهكيره واختراقه، كما تم سحب جميع الهواتف المحمولة التي اصطحبها الطلاب للجان، منعا لاستخدامها في الغش .

وبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الساعة العاشرة صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا .

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمة كالتالي:

(أ‌) حالتان لنشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهي:

25 حالة غش إلكتروني بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على تليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات "بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤالين رقم "13، 22" من امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الألمانية" وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.