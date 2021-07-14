أبرزها أزمة سوق القوصية.. أزمات أسيوط على مائدة «محلية النواب» اليوم

في طلبات إحاطة

تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعتها اليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة طلبات النواب، أولهما طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير، يتناول الأول تهديد محافظة أسيوط بطرد المواطنين مستأجري محلات سوق مركز القوصية، وإلغاء عقودهم المحررة منذ أكثر من 30 عاماً واستبدالها بإخرى جديدة بأسعار تزيد على الأسعار القديمة بنسبة 500%، فضلاً عن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الصحراوية التي قام المواطنين باستصلاحها، مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتأخر المحافظة في إنشاء مواقف سيارات بالقوصية، ديروط ومنفلوط، بالرغم من التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق.

فيما يأتي الطلب الثاني بشأن تكرار غلق طريق ديروط - الفرافرة بسبب تراكم الكثبان الرملية وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفوري لإزالة الرمال وفتح الطريق، مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات بالطريق، مع ضرورة إنشاء نقاط ارتكاز بالطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لسرعة إزالة الرمال واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تكرار هذه الظاهرة.

وخلال اجتماعها تناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن ضرورة إقامة كوبرى علوى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا – محافظة أسيوط، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

وفي ذات السياق تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، فضلاً عن عدم رصف الشوارع، وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الاشغالات مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين، إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة مريم عبدالملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، على الرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.

