«فولكس فاجن» توقف الإنتاج فى مصنع لها بأمريكا بسبب حريق

اضطرت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات إلى وقف الإنتاج مؤقتًا في مصنع كبير لها في تشاتانوجا بولاية تينيسي بالولايات المتحدة بسبب اندلاع حريق.



وصرح مدير المصنع توم دو بليسيس اليوم الثلاثاء بأن المصنع تم إخلاؤه على الفور صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) وسرعان ما تم إطفاء الحريق.



وأضاف دو بليسيس أنه تقرر وقف الإنتاج لبقية اليوم حرصًا على سلامة كل العاملين مشيرًا إلى أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية من أجل توضيح أسباب الحريق.



ومن المنتظر استئناف العمل في المصنع بكامل قوته صباح غدٍ الأربعاء.