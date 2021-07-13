الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية»: البابا فرنسيس يواصل التأهيل بعد العملية الجراحية

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

يواصل البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان العلاج وإعادة التأهيل، اللذين يسمحان له بالعودة إلى الفاتيكان، وفقًا لما أعلنه مدير دار الصحافة، التابع للكرسي الرسولي في بيان اليوم.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن البيان قال إن من بين العديد من المرضى، الذين التقى بهم قداسة الحبر الأعظم خلال هذه الأيام، فإنه يوجه فكره بشكل خاص إلى المرضى، الذين لا يمكنهم العودة إلى ديارهم، لكي يعيشوا هذه المرحلة كفرصة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حتى ولو عاشوها في الألم، للانفتاح بحنان على الأخ المريض، أو الأخت المريضة في السرير المجاور، والذين نشارك معهم الضعف البشري عينه".

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على صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الاخرين وذلك تحت شعار:" "كلمة تُرسلنا لنبشّر الآخرين".

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكلمة ترسل".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع الأب عيد نظمي، تنقل من كنيسة السيده العذراء ومارمرقص للرهبان الفرنسيسكان بالحضره.

الجدير بالذكر أن "الكلمه ترسل" برنامج أسبوعي يصدره المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر - الإسكندرية

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