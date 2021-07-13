علماء بريطانيون يحذرون من مخاطر إفلات كورونا من السيطرة

حذر كبار العلماء في بريطانيا من مخاطر إفلات فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19) من السيطرة مع ذروة الموجة الثالثة التي قد تستمر ستة أسابيع، في ظل التخلي عن الإجراءات والقيود الخاصة المفروضة للحد من انتشار الفيروس والمقرر تطبيقها يوم الإثنين، المقبل، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأفادت الصحيفة: بأن عددا من العلماء البريطانيين حثوا رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، على إنهاء "الرسائل المختلطة" الخاصة بقناع الوجه، والعمل من المنزل، وجوازات السفر التي تظهر التلقيح ضد كورونا وذلك قبل إلغاء قوانين الإغلاق.

ودعا العلماء إلى مزيد من الوضوح بشأن الكيفية التي ينبغي أن يواصل بها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد اتخاذ الاحتياطات للحد من انتشار المرض، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة اليومية 34 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، أمس الإثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلماء البريطانيين زادوا الضغط على رئيس الوزراء لإعادة النظر في التخلي عن الكمامات الإلزامية في وسائل النقل العام وفي الأماكن العامة المغلقة.

ونقلت "إيفيننج ستاندارد" عن البروفيسور ميدلي، أستاذ الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قوله إن ذروة الموجة الثالثة يمكن أن تستمر ستة أسابيع حيث لن تتم "السيطرة عليها" عن طريق الإغلاق، مضيفا: "إذا استمر ذلك ستة أسابيع، فهذا الأمر سيؤثر على كثير من الناس".



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.