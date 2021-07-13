موعد المولد النبوي 2021.. وإجازة العاملين بالدولة

تهل كل عام ذكرى المولد النبوي 2021 ميلاد الرسول محمد خاتم المرسلين والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسط احتفالات كبيرة من جميع المسلمين صغارهم قبل كبارهم.

ملايين المسلمين والمصريين ينتظرون بفرحة كبيرة موعد المولد النبوي 2021 الذي يوافق 18 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2021، للاحتفال وسط مظاهره التاريخية ومنها عروسه المولد والحصان المصنوع من الحلوى.

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كما يتم الاستمتاع بحلوي المولد النبوي 2021 بمختلف انواعها واشكالها وطعمها المميز المذاق خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هذا العام.

موعد المولد النبوي 2021

يوم المولد النبوي 18 أكتوبر المقبل يتم الاحتفال به وجعل ذلك اليوم إجازة رسمية لكافة العاملين بالدولة والحكومة والقطاع الخاص، كما تكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين.

موعد المولد النبوي 2021

تصاحب ذكري الاحتفال وإجازة المولد النبوي الشريف، وهي آخر إجازة رسمية في العام الحالي 2021، مظاهر احتفالية لكثير من المسلمين ومنهم الطرق الصوفية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية والتي تقوم بمظاهر احتفالية متعددة منها الطواف وتنظيم مسيرات بملابس معينة وأغاني واهاذيج مختلفة بكل مدن وقري الجمهورية.

موعد إجازة المولد النبوي 2021 للموظفين والعاملين بالدولة المصرية

تاتي إجازة المولد النبوي الشريف في 18 أكتوبر المقبل، والتي ينتظرها الأطفال قبل الكبار، كما يفوم شباب كثيرين ممن قاموا بخطبة فتيات بزيارتهن وتقديم الهدايا المختلفة بمناسبة المولد النبوي أو كما يسميه البعض هدية الموسم.

من المنتظر أن تاتي إجازة المولد النبوي الشريف في 18 أكتوبر المقبل، سيكون يوم الاثنين أي في وسط الأسبوع وكما هي العادة متوقع ترحيل إجازة المولد النبوي الي الخميس كما حدث مع عيد الأضحى المبارك.