الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

قبل عيد الأضحى.. تعرف على أسعار خروف العيد 2021

خروف العيد
خروف العيد

 أسعار خروف العيد 2021.. تشهد وزارتا الزراعة والتموين والجزارين استعدات لبيع أضاحي العيد في المزارع والشوادر في جميع المحافظات، ويتراوح بين 63 - 65 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن الواحد 40 - 75 كيلو جرام  يتراوح سعر الكيلو بين 68 - 70 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن بين 30-50 كيلوجرام.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إلى أن الأسعار المعلنة تقل عن الأسواق بجنيهين لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك وتوفير لحوم وأضاحي العيد بجودة عالية، مضيفا: «الحجز يتم من خلال منافذ وزارة الزراعة بالدقي، ومنفذ قطاع التسويق ومنفذ جزيرة الشعير في القليوبية، والتي تشمل دفعة حجز يتم سدادها عن طريق الفيزا كارت، لحجز أضحية الأبقار والجاموسي، وخروف العيد، على أن يتجه الراغب في الحجز عقب دفع مقدم الحجز لاختيار أضحيته من بين المعروض في جزيرة الشعير بالقليوبية، أو منافذ الوزارة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- قبل عيد الأضحى.. اسعار خروف العيد 2021

و أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، ان الجزارين استعدت لعيد الأضحى بالأضاحي مع ارتفاع أسعار المواشي واللحوم بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا وقلة الاستيراد وارتفاع اسعار اللحوم المستوردة نتيجة إصابات كورونا في الهند والبرازيل أكبر الدول المصدرة للحوم إلى مصر مع ارتفاع أسعار الأعلاف،  حيث ارتفعت اسعار اللحوم قبل اقتراب عيد الاضحى مبكرا على غير المتوقع.

وقال البسومي في تصريحات لـ “الدستور”، أن أسعار اللحوم البقري الكندوز ارتفعت إلى 140 جنيه ووزن قائم إلى 58و59و60 جنيه بينما ارتفعت أسعار اللحوم الكندوز الجاموس إلى 100 و110 ووزن قائم 48 و 50 جنيه للكيلو ، واللحوم الجملي 100 جنيه للكيلو والضأن  140 و150 جنيه للكيلو، ووزن قائم 65 و 68 جنيه الخراف والماعز.

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وأوضح البسومي أن أسعار اللحوم والمواشي ارتفعت هذا العام بشكل مبكر نتيجة جائحة كورونا وقلة الاستيراد من الهند والبرازيل مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستورد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 7 إلى 15% , مشيرا الى ان اسعار اللحوم ستعود إلى سابق عهدها بعيد عيد الأضحى مباشرة.

قبل عيد الأضحى تعرف على أسعار خروف العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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