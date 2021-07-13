تعرف على تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021، حيث يحرص ملايين المسلمين حول العالم مع حلول أيام العشر الأوائل من ذى الحجة على سماع تكبيرات العيد بصوت الحجيج خاصة يوم عرفات عبر محطات الإذاعة والتليفزيون، لذا تتزايد محركات البحث عن تردد القنوات الفضائية المتخصصة فى نقل شعائر الحج ومن بينها تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021.

تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021

اسم القناة العراب تردد قناة العراب 12034 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021 عبر القمر الصناعى المصرى النايل سات، بخطوات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق بداية من الضغط على القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ثم اختيار أيقونة إضافة قنوات، وبعدها يمكن إدخال تردد القناة: 12034، والاستقطاب أفقي، مع تحديد معدل الترميز: 27500، وأخيرًت تأتى خطوة تأكيد طلب إضافة القناة، لتنضم تلقائيًا بعد ذلك إلى قائمة قنوات جهاز التليفزيون.



خطوات ضبط تردد قناة العراب



ويكتسب تردد قناة العراب تكبيرات العيد 2021 جماهيرية كبيرة نظرًا لكونها من بين عدد من القنوات الدينية المتخصصة فى نقل شعائر الحج على مدار الساعة دون انقطاع مع إذاعة أجزاء القرآن الكريم بأصوات نخبة من قراء العالم العربى والاسلامى، مع نقل مشاهد حية بالصوت والصورة لتكبيرات الحجيج خلال أداء الفريضة المقدسة، كما تقدم تغطية خاصة ومميزة لشعائر يوم عرفة وخطبته التى يتنتظرها ملاييين المسلمين فى شتى بقاع العالم.



ويحل موسم الحج هذا العام 2021 وسط أجواء احترازية مشددة فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا والتى اتخذت على إثرها سلطات المملكة العربية السعودية قرارًا بعدم استقبال وفود خارجية لأداء فريضة الحج مع اقتصارها على السعوديين داخل المملكة والمقيمين من العرب والأجانب مع التأكيد على الحصول على التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس لحماية الحجيج من خطر الإصابة بمضاعفات الفيروس.

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يشار إلى أن دار الإفتاء كانت قد أعلنت أن الأحد الماضى والموافق 11 يوليو الجارى أول أيام شهر ذى الحجة، على أن يحل يوم وقفة عرفات الإثنين المقبل الموافق 19 يوليو الجارى، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء المقبل المقبل 20 يوليو الجارى.