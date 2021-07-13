وصفة جديدة وعلاج نباتي.. طريقة عمل فلفل البطاطس المقلية

يمكنك بسهولة عمل وصفة جديدة من نوعها ببعض المكونات المحلية البسيطة المتواجدة في المنزل وهى وصفة فلفل البطاطس المقلية، اسمها غريب بعض الشئ لكنك ستتمتع بمذاق رائع عن طريق خلط بعض المكونات مع مجموعة من العصائر.

ستحصل على طبق مثالي في غصون دقائق معدود، بعض تتبع الخطوات، والخدع المتواجدة في تلك الوصفة التي صحيفة “ذا جارديان” البريطانية:

المكونات

بطاطس

فلفل رومي

زيت زيتون

مجموعة عصائر حسب اختيارك

ثوم

ملح

فلفل أسود

الوصفة

قطعي 450 جرام من الفلفل الرومي إلى نصفين بالطول، ثم اسحبى أي بذور وتخلص منها، قشر 4 فصوص من الثوم، ثم اهرسها بشفرة سكين.

سخني 100 مل من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة قطرها 28 سم ثم أضيفي الفلفل، اتركيها تنضج، واتركيها مغطاة لمدة 8-10 دقائق، حتى تسترخي وتلين.

اغسلي 700 جرام من البطاطس الصغيرة وقطعيها إلى شرائح رفيعة .

قلبي الفلفل واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق، ارفعي الفلفل للخارج إلى طبق، وضعي مزيج من العصائر كالبرتقال والتفاح والخوخ وزيت الزيتون في المقلاة، أضيفي الثوم والبطاطس المقطعة إلى المقلاة، وتبليها بالملح والفلفل الأسود، عندما تكون ذهبية على الجانب السفلي، اقلبيها حتى يتلون الجانب الأخر برفق.

يُعاد الفلفل إلى المقلاة ثم يُسكب أكثر من 300 مل من مرق الخضار ويُغلى المزيج، غطي المقلاة جزئيًا بغطاء واتركي البطاطس تطهى لمدة 8 دقائق أخرى أو حتى تنضج عند ثقبها بشوكة.

السر فى الوصفة

يجب أن يكون الفلفل لينًا ذائبًا قبل إزالته من المقلاة، مجموعة العصائر التي توضع مع زيت الزيتون عبارة عن خمور ذات نكهة رائعة لطهي البطاطس، ويعد الحفاظ على تغطية المكونات جزئيًا أثناء طهيها أمرًا بالغ الأهمية بحيث يتم قليها جزئيًا والبخار جزئيًا، يجب سكب العصائر الموجودة في المقلاة، وهي جزء لا يتجزأ من الطبق فوق البطاطس والفلفل أثناء تقديمهما.