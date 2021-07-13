محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء في احتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

كرم اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، في إطار إحتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، عدد من أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

كما شهد المحافظ المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة أمام مبنى الديوان العام بمشاركة 500 شاب وفتاه، وبحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية.

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء



وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية ثورة يونيو ودورها الفعال لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لضمان توفير حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب المصري الأصيل.

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء



وأوضح أن محافظة أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في جميع قطاعات العمل العام لتحقيق رؤية واستراتيجة مصر للتنمية الشاملة 2030، ونسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء

وشملت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية لـ 150 شاب وفتاة بقاعة عروس النيل من أجل التعريف بثورة يونيو، وأهم مكتسباتها وإنجازاتها خلال 8 أعوام، مما يعكس اهتمام الدولة المتواصل بالشباب وإيمانها بدورهم الحيوي في بناء الجمهورية الجديدة.