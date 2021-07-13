الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار فتح معبر رفح لعبور العالقين والحالات الحرجة وإدخال المساعدات لغزة

معبر رفح
معبر رفح

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، للعبور من وإلى قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، على استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار استقبال الحالات الإنسانية والحرجة وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود عدة تيسيرات لإجراءات العبور بالنسبة للعالقين والحالات الإنسانية، علاوة على إدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار لقطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

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