لمدة 30 عاما.. الإعلان رسميا عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بعائد متناقص 3% (فيديوجراف)

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري اليوم (الثلاثاء)، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يتم التمويل من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بعائد متناقص 3%، ولمدة 30 عاما.

إطلاق المبادرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وأعلن البنك المركزي عن شروط المبادرة، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المستفيد مصري الجنسية

إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة

أصحاب المعاشات بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل

تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي

أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها

عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة

محدودي الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة

تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري ويتم دفع 10% مقدمة

متوسطي الدخل