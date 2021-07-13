وزيرة البيئة: نستهدف خفض 20% من استخدام الأكياس البلاستيك سنويا حتى 2030

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذى يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكدت فؤاد أهمية إشراك جميع الفئات المعنية بالمجتمع بتلك الاستراتجية من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للنجاح فى تحقيق أهدف تلك الاستراتيجية. مشيرة الى ان التقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة، وجارى دراسة الحوافز فى هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديله للمستهلك والتجار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من قوانين وتشريعات وبناء قدرات للقدرة على تخطيط ومراجعة المواد الداخلة فى استخدام البلاستيك، وأيضا برامج التوعية، والجدول الزمنى المستهدف خلال الفترة من 2021 إلى 2030، فمن المستهدف تخفيض نسبة 20% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى 90 كيسا خلال العام.

كما تم عرض خلفية الوضع العالمى والوضع فى مصر وخطة العمل الإرشادية وتقييم التجارب السابقة فى هذا المجال وشركاء التنمية وملخص المسح الميدانى حيث تم تنفيذ مسح ميدانى شمل 940 أسرة بمناطق منشية ناصر والزمالك والدقى، وجاءت النتائج بترحيب المواطنين بالتقليل والترشيد فى استخدام الاكياس البلاستيكية، كما تم إجراء مسح استطلاعى لتجار التجزئة، وتم رصد عدد من السلاسل التجارية التى بدأت التقليل من استخدام تلك الأكياس وأخرى منعت استخدامها واستخدمت البدائل الصديقة للبيئة.