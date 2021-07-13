الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

اليوم.. «الري» تفتتح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار في الكونغو

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

أنهت وزارة الموارد المائية والري، كافة الاستعدادات لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، والذي يعد أهم المشروعات تحت مظلة بروتوكول التعاون الثنائي بين البلدين للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية. 

 

خطة نقل المعرفة لدول حوض النيل 

 

يأتي المشروع ضمن سياسة وزارة الموارد المائية والري لنقل المعرفة والتكنولوجيا لدول حوض النيل وتقديم الدعم الفني الكامل لهم ونقل الخبرات في مجال النماذج الميترولوجيه والتنبؤات بالأمطار والفيضانات لمجابهة أخطار الفيضان المتكرر بدولة الكونغو.

ومن المقرر افتتاح مركز التنبؤ رسميا خلال زيارة وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء القدرات. 

وانتهى عدد من الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري، من تركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة استقبال وتحليل الصور الجوية وتدريب الفنيين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المسئولين عن التشغيل والصيانة. 

 

الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات

 

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، ويمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.

كما أوضح أن مصر قامت بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى. 

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذي يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموي وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد. 

مصر تعاون فيضانات المواطنين الكونغو الديمقراطية التغيرات المناخية وزارة الموارد المائية والري

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