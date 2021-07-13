الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية الثلاثاء 13 يوليو 2021

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:
 

الدلو                                                                                        

مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمهّد لمشروع ويحمل بعض النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيداً

عاطفياً: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها

صحياً: اعتمد على الخضراوات المزروعة بطريقة خالية من الأسمدة والكيماويات


 

الميزان

مهنياً: تتخلص من معاكسة شديدة تزعج بعض مشاريعك وتربكك قليلاً وتحط من معنوياتك وتبقيك في حال من القلق شبه الدائم

عاطفياً: قد تجبر على حسم مسألة عاطفية ملحّة أو تصحيح بعض الأخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء

صحياً: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية

 

الجوزاء 

مهنياً: يوم متقلب يولد التوتر وسؤ التفاهم فلا تترك الامور تتداخل ببعضها  انتبه لاغرضك نظم افكارك ولا تقحم نفسك تحت ظروف صعبة

عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ 

صحياً: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية

 
 

صفات صحاب الأبراج الهوائية

يعرف عن أصحاب الأبراج الهوائية ميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويفضل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد. 

كما أنهم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم.

جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي الأبراج الهوائية حظك اليوم الثلاثاء خبيرة الفلك جاكلين عقيي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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