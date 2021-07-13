الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق معمل ألبان غير مرخص فى حملة بمطاى

إغلاق معمل ألبان
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي

أغلقت الإدارة الصحية بمركز مطاي بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي شمالي محافظة المنيا، اليوم الإثنين، معمل ألبان، لعمله دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي إن، الإدارة الصحية بمطاي وإدارة الرخص والإشغالات بمجلس مدينة مطاي وإدارة الرقابة والمتابعة نظمت حملة تفتيشية على الأغذية، أسفرت عن ضبط معمل ألبان بحي غرب المدينة يعمل دون ترخيص حيث تم ضبط كميات من الألبان والجبن الغير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي؛ فتم تنفيذ قرار غلق المعمل وتحريز المضبوطات وإرسال المحضر للنيابة لتتولى التحقيقات.

 

وأكد عبد الرؤوف أن هذه الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبمتابعة الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا مشيرًا إلي اهتمام الدولة والمحافظة بصحة أهالي القري خاصة القرى الأكثر احتياجا حيث تم تنظيم العديد من القوافل الطبية لعدد كبير من قرى المركز تم خلالها الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج والأدوية بالمجان.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه في إطار اهتمام الدولة بالصحة العامة والحياة الكريمة للمواطنين فقد تم اليوم الاثنين تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد نادي وكيل وزاره الصحة والدكتور محمود عمر ومدير الإدارة الصحية بمطاى بتنظيم القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقريه الهمه بمطاي 

 

وأوضح الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بمطاي أن، القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على ما يقرب من 500 مواطن من أهالي القرية وصرف الأدوية لهم وتحويل بعض الحالات الجراحية إلى مستشفى مطاي العام، مشيرا إلي أن القافلة الطبية والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استمرت أعمالها علي مدار يومي 11 و12 يوليو الجاري 

إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
الإدارة الصحية بمطاي
المنيا معمل ألبان غير مرخص ألبان وجبن فاسدة قافلة طبية بقرية الهمة قري مركز مطاي خالد عبد الرءوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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