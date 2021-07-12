بنجلاديش تسجل 13 ألفًا و768 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش أنها سجلت 13 ألفا و768 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و34 ألفًا و957 حالة.

أوضحت صحيفة "بروثوم" ألو المحلية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأنه تم تسجيل 220 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و 639 حالة، وتابعت أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 881 ألفا و521 حالة بعد تسجيل 7020 حالة تعاف جديدة.

في سياق متصل، قررت حكومة بنجلاديش فرض إغلاق شامل على مستوى البلاد اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية أسد الزمان خان.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.