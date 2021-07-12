الاتحاد الإفريقى: اتجاه الدول الأعضاء لتصنيع لقاحات كورونا يعزز الأمن الصحى للقارة

أعرب جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، عن تقديره البالغ لاتجاه الدول الأعضاء نحو تصنيع لقاحات كورونا ما يعزز أوضاع الأمن الصحي للقارة التي تضررت جراء جائحة كورونا الممتدة.

وقال عبر حسابه على موقع التدوينات المختصرة "تويتر" بمناسبة إعلان المغرب بدء إنتاج لقاحات كورونا: "نهنئ المملكة المغربية على بدء تصنيع اللقاحات قبل أسابيع قليلة كانت جنوب إفريقيا والجزائر والسنغال.. تهانينا للجميع.. لقد بدأ الأمن الصحي للقاحات لدينا".

في غضون ذلك، أعلنت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و926 ألف إصابة مؤكدة، و151 ألفا و400 وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد بينما تعافى 5 ملايين و162 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان اليوم: الدول الأعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.