«التأمينات الاجتماعية» توافق على صرف العلاوات الخمس للعاملين بمضارب أرز البحيرة

استجابة لمطلب النائبة نجلاء العسيلي

وافق اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على صرف الخمس علاوات للمتقاعدين من العاملين بشركة مضارب أرز البحيرة، على أن يتم الصرف في شهر سبتمبر القادم مع متجمد خمس سنوات فرق العلاوات وأثره في الزيادة السنوية بما فيها الـ13% الأخيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك استجابة لطلب النائبة نجلاء العسيلي، حيث تقدمت عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لرئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس حتى الآن وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في قراره رقم 25 لسنة 2020، والأحكام النهائية الباتة من المحكمة الإدارية العليا، وذلك بالرغم من تقديم الشركة جميع المستندات التى طلبتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهي.

1 - قرارات مجلس الإدارة والصادرة بصرف العلاوات الخمس من الدولة اعتبارا من عام 2006 الى عام 2019 .

2 - كشوف المرتبات بنفس الفترة من 2006 حتى 2019.

3- نموذج 2 تأمينات الخاص بسداد حصة العاملين.

4- سددت الشركة المستحقات المطلوبة منها للتأمينات الاجتماعية وكذلك المستحقات المطلوبة من العاملين حتى تاريخه.

فيما تسلمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برقم وارد 1936 بتاريخ 2-12-2020.

وقد عقدت اليوم "الإثنين" لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة عادل عبد الفضيل حيث بحث الاجتماع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين تامر عبدالقادر، بشأن "توفير درجات مالية لتعيين 122 سائقا على ماكينات الري بالواحات البحرية والوادي الجديد".

وطلب الإحاطة الثاني المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن"حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه".