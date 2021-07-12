مبادرة لتصنيع الزى المدرسى بخفض الأسعار 50٪ فر دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إطلاق المدارس الصناعية لمبادرة إنتاج الزى المدرسى، وذلك استكمالا للمبادرات التى نفذها قطاع التعليم الفنى مؤخرًا لمحاربة جشع التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور .

واطلعت" المحافظ"، خلال لقائها مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم على النماذج التى أعدتها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات للزى المدرسى لمرحلتى الروضة والابتدائى، وذلك تمهيدًا لطرحها بالمنافذ التى ستخصصها المديرية بالمدارس بأسعار أقل عن مثيلاتها بالسوق وبتخفيض يصل إلى ٥٠٪، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، إذ أشادت "محافظ دمياط" بمستوى وجودة الزى المنتج من قبل خط إنتاج المدرسة، مؤكدة على إدراج خطوط إنتاج بمدارس أخرى والإعلان عن المنافذ خلال وقت قريب حتى يتسنى لأولياء الأمور شراء الزى منها.