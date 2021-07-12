بعد خسارة اليورو.. زيادة معدلات العنف الأسرى فى بريطانيا بنسبة 38%

تلقت شركاء وزوجات مشجعي كرة القدم الذين كانوا يخشون العنف المنزلي بعد خسارة إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا "يورو 2020"، عروضا تشمل غرفًا احتياطية عبر تطبيق تويتر بعد ساعات من الهزيمة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تم تدشين هاشتاج#domesticviolence بعد المباراة، حيث شارك مستخدمو المؤسسات الخيرية وتويتر بحثًا على منصة التواصل الاجتماعي كيف أن الإيذاء الجسدي ضد الشركاء أو أفراد الأسرة ارتفع بنحو 38 في المائة عندما خسرت إنجلترا مباراة.

وبعد أن تعرض المنتخب الانجليزي للهزيمة أمام إيطاليا بعد ركلات الترجيح مساء أمس الأحد، بدأ المواطنون في تقديم غرف احتياطية لمن يخشون العنف المنزلي وتفاصيل عن المنظمات التي يمكن أن تساعدهم في الهروب من أي موقف خطير.

ووجدت دراسة نشرها مركز الأداء الاقتصادي (CEP) في 4 يوليو أنه في حين أن التقارير عن العنف المنزلي كانت أقل أثناء مباراة كرة القدم، كان هناك ارتفاع واضح في الحوادث في الساعات الأربع الأولى التي أعقبت المباراة والتي وصلت إلى الذروة بين 10 و12 ساعة بعد بدء المباراة.

وعلى موقع «تويتر» كانت هناك مئات المنشورات التي تعترف بأن احتمال خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا أمام إيطاليا، وهو ما حدث بركلات الترجيح قد يؤدي إلى عواقب مروعة بالنسبة للبعض.