مطار مطروح يستقبل سابع طائرة شارتر على متنها 152 سائحا (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم الاثنين وللأسبوع الرابع على التوالي، سابع طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان تحمل على متنها ١٥٢ سائحا.

وعقب وصولهم إلى مطار مطروح تم الترحيب بهم واستقبالهم من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة بمطروح والشركة المنظمة مع توزيع الورود والبروشورات والدليل السياحى باللغات المختلفة حيث تستقبلهم عدد من الفنادق الكبرى بالمحافظة في إطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك استمرارا لتدفق حركة السياحة الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلي الساحل الشمالي الغربي وبدء الموسم السياحي بالمحافظة.



وأشار محافظ مطروح إلى أن مطار مرسى مطروح استقبل منذ بداية رحلات الشارتر فى شهر مايو الماضي وحتى الآن عدد 7 رحلات سياحية بإجمالي عدد 911 سائح من عدد من دول العالم وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.



وأوضح محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.



وتابع أن ذلك يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تشهدها المطارات المصرية وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة مما يشجع على زيادة التدفق السياحي وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

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