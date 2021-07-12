البرلمان الليبى يعلق جلسة مناقشة مشروع الميزانية إلى الغد

علّق مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية التي انعقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، على أن تستأنف غدًا الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح عبر موقع المجلس، أن المجلس واصل مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، لافتًا إلى أن النواب استمعوا خلال الجلسة للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالبرلمان حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية، لافتًا إلى أن الجلسة عُلقت إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة، على حد قوله.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي، اليوم، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.