تفاصيل تصدر حورية فرغلي تريند السوشيال ميديا

تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ2" وتزايد الدعم لظاهرة كفالة الأطفال اليتامى داخل البيوت، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها لا تستضيفهم داخل منزلها لأنها لا تتحمل رؤيتهما وهما بهذا الوضع الصحي الصعب.

ليتصدر اسم الفنانة حورية فرغلي قائمة الأكثر رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب كشفها عن تلك الخطوة وأكدت حورية فرغلي في إنها تنفق عليهما وتتكفل بهما بشكل كامل منذ العديد من السنوات وتقوم بزيارتهما من وقت إلى وقت آخر، ولكنها لا تقوم بزيارتهما بشكل مستمر، وهذا بسبب أنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة الصحية التي يمران بها لأنها تتأثر كثيراً.



وأعلنت «فرغلي» خلال تصريحات تليفزيونية أنها تبنت من قبل ابن مساعدة لها في المنزل غير مصرية، وعندما جاءت لها وأكدت أنها حملت من رجل غريب وأن هذا الرجل تركها وهرب، وهي كانت تريد أن تتخلص من الطفل، فهي رفضت هذا الأمر وطلبت منها أن تقوم هي تربيته والاعتناء به.

واستكملت أنه تم تسجيل الطفل باسم السائق الخاص بها وهو غير والده، وربت الطفل وعلمته وكانت هي والطفل مرتبطين ببعض كثيراً، ولكن والدته عندما وجدتهم متعلقين ببعض بهذا الحد أخذت أبنها وهربت إلى بلادها بعد كل ما قامت بتقديمه له.



يذكر بحسب التقرير أكدت وزارة التضامن المصرية إنها استقبلت أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل « ليه لأ » رغم أنه يعرض على منصة مشفرة حصريا، وأشار التقرير إلى أن الوزارة تدرس حاليا 2700 طلب كفالة أغلبهم من فتيات لم يسبق لهن الزواج.