ولاية كاليفورنيا تسجل أكثر المناطق حرارة على الأرض

أدت موجة شديدة الحرارة بالغرب الأمريكي إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية مع تسجيل منطقة ديث فالي في ولاية كاليفورنيا درجة حرارة بلغت 54 درجة مئوية لتصبح أحد أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، أمس الأحد والتي إذا تم التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق.

وتسببت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكل تهديدا للمنازل وأدى إلى قطع الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة وحذرت السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطرا على صحتهم ولا سيما الأطفال الصغار وكبار السن.

في سياق متصل اجتاحت موجة حر شديدة دولة إسبانيا أمس الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى، ما دفع السكان والسياح إلى تفادي الخروج في الشمس والاحتماء في الأماكن المغلقة المكيّفة وأحواض السباحة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حذرت من موجة حر هي الأولى في إسبانيا هذا العام، ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في مدريد وإشبيليا (جنوب) لليوم الثاني على التوالي، وفقا لقناة (فرانس 24).

ومن المتوقع أن يجتاح الحر شرق البلاد الإثنين قبل أن تعود درجات الحرارة وتتراجع.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية في وادي غوادالكيفير قرب إشبيليا الأحد.

ووصلت أعلى درجة حرارة سجلت في إسبانيا على الإطلاق إلى 49 درجة مئوية.