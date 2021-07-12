إصابة 19 شرطيا خلال التصدى لحفظ الأمن فى نهائى أوروبا 2020

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إن 19 من أفرادها أصيبوا خلال تصديهم لحشود أثناء عملية حفظ الأمن في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي.

وقالت شرطة العاصمة على "تويتر": "اعتقلنا 49 خلال النهار بسبب ارتكاب مخالفات مختلفة"، وأضافت: "عمليتنا لحفظ الأمن لنهائي يورو 2020 تقترب من نهايتها".

وجاءت الاعتقالات بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي، الذي تجمع حوله آلاف المشجعين، إذ نجح بعضهم في اقتحامه.

وأضافت شرطة العاصمة على "تويتر": "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".

وفي وقت سابق، اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول، ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، ليلة الإثنين.

وشوهد المشجعون يقفون في ملعب ويمبلي، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى مقاعد، وقالت إدارة استاد ويمبلي في بيان: "وقع خرق أمني ودخلت مجموعة صغيرة من المشجعين الملعب".

وأضافت أن المسؤولين يعملون مع المضيفين والأمن لإخراج المشجعين الذين ليس بحوزتهم تذاكر، كما ذكرت أن "أي شخص داخل الاستاد بدون تذكرة سيتم طرده على الفور".

من جانبه، نزل الإيطاليون إلى الشوارع والساحات بأعداد كبيرة، بعد فوز منتخبهم الوطني على إنجلترا، ليحرز لقب بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

واحتفلوا بالنصر الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتفاضة بعد الفشل في التأهل لكأس العالم الأخيرة.

وانطلقت الألعاب النارية والموسيقى في شوارع البلاد بعد الفوز 3-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 بعد وقت إضافي، ولوح المشجعون السعداء بالأعلام وغنوا في أمسية حارة بعد المباراة النهائية التي أقيمت باستاد ويمبلي في لندن.

وقال ستيفانو جوتشي وهو مشجع بين الجماهير الضخمة في ساحة بياتزا ديل بوبولو في روما: "إنه أمر لا يصدق، لا يمكن أن ينتابك شعور أفضل من هذا، إنه شيء مذهل، لقد فزنا بالمباراة النهائية".