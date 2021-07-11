الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة موضة: إطلالة هاجر أحمد في فرحها تجمع بين البساطة والأناقة (صور)

حفل زفاف هاجر أحمد
حفل زفاف هاجر أحمد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، في أجواء عائلية هادئة بعقد قرانها، على رجل الأعمال أحمد الحداد، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين المقربين.
 

إطلالة العروس هاجر أحمد

اختارت هاجر أحمد، إطلالة بسيطة ومميزة بحفل زفافها، فظهرت بجامبسوت كلاسيك، باللون الأبيض مدعم بتل إيطالي من ناحية الصدر ومزين بتطريزات بارزة، من توقيع المصممة فريدة تمرازا وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها فى انسيابية ليناسب إطلالتها، فيما أطل العريس ببدلة سوداء أنيقة، وحذاء أنيق، وارتدي فى بعض الصور نظارة شمسية.

 

وتحدثت خبيرة الموضة والأزياء، أشواق مسامر، لـ"الدستور" عن إطلالة العروس هاجر أحمد، قائلة: إن الإطلالة جمعت بين التميز والاختلاف والأناقة المليئة بالأنوثة والبساطة.

 

وأضافت أشواق مسامر: ارتدت هاجر جامبسوت من اللون الأوف وايت يميل لدرجة البيج الفاتح وكان صدر الجامبسوت من الدانتيل بتصميم رقيق، وجاء تنسيق بالطو صيفي طويل long summer petticoat رقيق للغاية ليمنحها إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والحيوية.

 


 

من الناحية الجمالية: 

لم تتكلف هاجر أحمد، بمكياج قوي، بل اختارت ألوان هادئة تناسب إطلالتها، من ألوان النيود الناعمة، وعن اعتماد هاجر تسريحة الشعر المنسدل والماكياج الهادئ، تقول خبيرة الموضة أشواق مسامر: " تفعيل صريح لعبارة الأناقة في البساطة".
 

أبرز الحضور في حفل الزفاف

 

حضر النجم حمادة هلال، عقد القران الذى أقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، كما حرص على الحضور أيضا، عمرو جمال مهاجم الأهلى، والفنانة صبا الرافعى، الفنانة عبير منير، الفنان خالد منصور، وغيرهم من أصدقاء العروسين.

آخر أعمال هاجر أحمد

 

تستعد الفنانة هاجر أحمد، لتصوير فيلمها الجديد، الأيام المقبلة، بمشاركة الفنان على ربيع، وهو فيلم "زومبى على جنبى"، من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى،  شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين.
 

كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم، على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وغيرهم من النجوم.

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