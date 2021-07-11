«سياحة النواب» توصى بسرعة تنقية جداول القيد للمرشدين

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحي والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.

وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني قد عقدت اليوم اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب بحثت خلاله طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين (العاملين بالقطاع الحكومي) والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة غدا الإثنين خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة، استعداداً لعودة السياحة.

وكانت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب قد أكدت أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن رفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر مهم وله مردود إيجابي قوى، وجاء نتيجة جهود الدولة المصرية الناجحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون المثمر مع الجانب الروسي، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطعيم العاملين بقطاع السياحة والطيران، والطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران وتحديث منظومة المطارات القائمة وافتتاح عدد من المطارات الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم الحكومة لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا.