الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ميسي يحتفل على طريقة شيكابالا.. وأسطورة الزمالك: «الأحلام تتحقق»

جريدة الدستور

نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، يربط خلاله بين طريقة رقص «ميسي»، لاعب برشلونة والأرجنتين، مع كأس كوبا أمريكا، التى فاز بها أمس منتخب بلاده عقب الفوز على البرازيل بهدف نظيف، وبين لقطة يحمل خلالها نجم الزمالك كأس السوبر المصري.

وكتب «شيكابالا»، عبر الحساب الرسمي على «تويتر» : «الأحلام تتحقق».

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعى، ولفت انتباه متابعيه بسبب الرقصة التى قام بها اللاعبان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر