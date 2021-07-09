الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: 30 يونيو ردت كرامة جيهان السادات

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، أن الراحلة جيهان السادات قالت في تصريحات لها إنها بكت بكاءً شديدًا عندما تم تكريم الرئيس محمد أنور السادت من قبل الإخواني محمد مرسي خاصة أنه سار في سيارة مكشوفة برأس مرفوع ومعه مجموعة ممن تورطوا في اغتياله، وقالت حينها «هذا الاغتيال الثاني للسادات».

وشدد الدكتور محمد الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، على أن تكريم السادات من قبل الإخوان كان مهزلة وما حدث في 30 يونيو كان ردًا لكرامة مصر، وللسيدة جيهان السادات التي رأت الاحتفال بحرب أكتوبر وتكريم السادات على أيدى خونة مثل الإخوان.

 

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