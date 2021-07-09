حريق فى مبنى الطب الشرعى بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب بمبنى الطب الشرعي بالسيدة زينب، محافظة القاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق من امتداد النيران في المبنى.

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في مبنى مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه، وتم فرض كردون أمني على الحريق لمنع امتداده لباقي المبنى.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق في المنزل

يذكر أنه من المهم أن تنتبه إلى الأجهزة الكهربائية في المنزل، وينبغي ألا يبقى اللاب توب في السرير لمدة طويلة، فقد يصبح حاراً جداً.

لا تحاول إصلاح الأشرطة الكهربائية التالفة بل يجب رميها مباشرة إذا كانت الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز أو محمصة الخبز أو الميكرويف تالفة فيجب إصلاحها أو تبديلها.

ومن المهم ألا تضع الآلات التي تبعث الحرارة بالقرب من أشياء قابلة للاحتراق بسهولة.

لا تضع الهاتف الجوّال قرب أشياء قابلة للاحتراق عند شحنه.

ولا تضع أشياء قابلة للاحتراق قرب البوتاجاز، على سبيل المثال مساكات الأواني الساخنة أو فوط المطبخ أو المجلات.

وغالباً ما تبدأ الحرائق في المطبخ، ومن المعتاد أن يبدأ الحريق في البوتاجاز، ولذلك يجب عدم الابتعاد عن البوتاجاز عندما تطهين الطعام.

ويمكن استعمال "حارس الموقد" أو جهاز توقيت لتفادي اندلاع الحرائق.

إذا كنت تطهى الطعام بالزيت فمن المهم أن تبقي غطاء في جوارك، لكي يتسنى لك إخماد النار ورفع القدر عن النار إذا اندلع الحريق.

إذا بدأ الزيت بالاحتراق فيجب عدم إطفائه بالمياه، ولا تنس أن تنظف مروحة المطبخ من وقت لآخر إذ قد تندلع النار في الدهن المتراكم فيها.

أطفئ كافة الشموع عند مغادرتك الغرفة ولا تضع عدة شموع بالقرب من بعضها البعض، ولا تضع الشموع بقرب أشياء قابلة للاحتراق مثل الستائر.

ولا تدخن في السرير أو في أماكن أخرى قد تنام فيها فالتدخين في السرير هو السبب الأكثر شيوعاً للحرائق القاتلة.